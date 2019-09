Firenze, il padre li scopre morti in albergo: mistero sulla fine di 2 fratelli

Un mistero in piena regola quello racchiuso nelle quattro mura di una stanza d’albergo di Firenze dove, secondo quanto riferito da una coppia di genitori, i figli stavano dormendo e dove, nel primo pomeriggio, sono poi stati trovati ormai privi di vita. Sul caso, su cui vige un rigoroso riserbo, si apprende al momento solo che Squadra mobile e polizia scientifica, oltre agli accertamenti di routine e ai rilievi che stanno svolgendo nell’hotel, stanno sentendo i genitori.

Firenze, due fratelli trovati morti nella stanza d’albergo

Nelle indagini, dunque, si parte da quel poco che uno dei due genitori è stato in grado dire e che tra gli altri, in queste ore, il sito dell’Ansa è riuscita a ricostruire: e cioè che questa «mattina il padre, secondo quanto si apprende, avrebbe bussato alla camera dei giovani constatando che stavano dormendo. Poi nel pomeriggio lo stesso genitore, andando a cercarli di nuovo, li ha trovati morti e ha dato l’allarme». Le vittime, si apprende, sono due fratelli belgi, di 20 e 26 anni. Secondo prime informazioni stavano soggiornando nel capoluogo toscano col padre e con la madre di uno dei due, che alloggiavano in un’altra stanza dello stesso albergo, situato in zona stazione. Ma a parte i luoghi e le identità delle vittime di questo misterioso trapela e si sa ancora pochissimo.