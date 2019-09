Finti applausi a Casarini in tv, La Russa si ribella: «Lei ha le mani sporche di sangue» (video)

Duro scontro n tv tra il no global Luca Casarini (ora alla guida della Ong Mediterranea) e Ignazio La Russa, fondatore di Fratelli d’Italia, presente in studio, all’Aria che tira sulla Sette, mentre da un collegamento a bordo della nave parlava l’ex leader delle tute bianche. «Se le persone stanno affondando o stanno rinchiuse in lager in Libia, noi continueremo ad andare in mare», e in studio scatta l’applauso della claque, chiamato da un’assistente al programma. La Russa si indigna: «Su questi temi non si chiamano gli applausi!». Poi, quando la conduttrice gli restituisce la parola, attacca Casarini: «È la linea portata avanti da persone come te che crea i danni a mare, tu hai le mani sporche di sangue…».

Il video.