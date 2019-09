Figurine Panini, la nuova collezione di card “Calciatori Adrenalyn XL” fa il boom

Le figurine Panini, un “mito” che passa di generazione in generazione. All’inizio del 1960 i fratelli Benito e Giuseppe Panini acquistarono a Milano un lotto di vecchie figurine invendute delle edizioni Nannina. Le imbustarono a coppie in bustine bianche con cornicette rosse, mettendole in vendita a 10 lire l’una. Il successo fu enorme e inaspettato. Le vendite raggiunsero i tre milioni. L’anno successivo decisero di stampare in proprio le figurine ideando anche un album per la loro raccolta. Le vendite arrivarono a 15 milioni di bustine.

Calciatori Adrenalyn XL, ecco le sorprese

È uscita in edicola “Calciatori Adrenalyn XL 2019-20″, la raccolta di card Panini dedicata ai grandi protagonisti della nuova stagione calcistica. Omaggia, con questa edizione, le 10 collezioni Adrenalyn lanciate fino ad ora. La nuova collezione è composta da 469 bellissime card, di cui 108 con lavorazioni speciali: metal, rainbow, stampa in oro. Altre 20 ”Limited Edition” su tutte le squadre della Serie A Tim.