Ferrari in trionfo a Monza: folle vittoria di Leclerc tra errori e sorpassi (video)

Leclerc si è preso il Gp d’Italia sul circuito di Monza con una gara straordinaria, per strategia e modo di guidare, quasi oltre le regole in alcuni frangenti ma che ha fatto balzare la marea rossa sugli spalti e davanti alla tv. “Mamma mia, mamma mia. Grazie di tutto. Siete i migliori”, ha urlato il monegasco in radio a fine gara, con Mattia Binotto, team principal della rossa, che gli ha risposto: “Oggi sei perdonato”, con riferimento alla strategie che Leclerc aveva disatteso sabato a scapito di Sebastian Vettel che, a causa di un errore, ha chiuso solo 13esimo, complice anche una penalizzazione.

“Non sono mai stato così stanco, è stata una gara difficilissima”, ha detto ancora il pilota 21enne parlando in italiano. “Ci tenevo tanto per me, è un sogno, lo è stato già a Spa, ma vincere qua è dieci volte di più rispetto a Spa. Non ho parole”, ha proseguito il ferrarista. “E’ stata una gara difficilissima. Ho commesso un paio di errori ma alla fine sono riuscito a prendermi il primo posto. Nessuno di questi ha compromesso il risultato ma dovrò stare attento nelle prossime gare”, ha spiegato Leclerc. “Quello che ho provato sul podio con i tifosi è stato impressionante“, ha aggiunto a Sky. “Avevamo due Mercedes dietro ed è stato difficilissimo, abbiamo fatto la strategia giusta e anche se ho fatto qualche errore ci sono riuscito e sono contentissimo. Negli ultimi 7-8 giri mi sono detto forse ce la facciamo, mi guardavo intorno e mi dicevo stai concentrato – ha detto ancora – Perché Binotti mi ha detto ‘Ti perdoniamo’? Perché ieri è stato visto nel modo sbagliato, non ho fatto niente di male per il team, lo diceva più per ridere”, ha aggiunto il ferrarista.

Leclerc sorpassa anche Vettel

Con questo successo oltre alla vittoria, Leclerc ha anche ottenuto il sorpasso sul compagno in classifica piloti. Scattato in testa, ha resistito anche al limite del regolamento a tutti gli attacchi delle due Mercedes, prima Lewis Hamilton e poi Bottas, che alla fine ha chiuso al secondo posto, davanti al compagno campione del mondo. Peccato per Sebastian Vettel che al 6° giro ha commesso un errore in ingresso alla Ascari. Poi il problema è anche stato quando entrando in pista ha ostacolato Lance Stroll, la cui ruota anteriore destra gli ha danneggiato il musetto. Vettel è rientrato ai box per sostituire il pezzo danneggiato e poi penalizzato, è stato costretto ad un’altra sosta con stop and go e ulteriore perdita di tempo che gli ha compromesso la gara.