Feltri caustico: «Ci sarà da scompisciarci. Più che agli Esteri era meglio Di Maio… all’estero» (Video)

«Ci sarà da scompisciarci»: nel giorno in cui l’esecutivo del Conte bis giura, è questo il primo, caustico giudizio che Vittorio Feltri rilascia a favore di telecamere, ospite questa mattina a L’aria che tira su La 7. Del resto, dalla genesi alla formazione del governo giallorosso non è mai stato un mistero cosa pensasse dell’inciucio Pd-5S il direttore di Libero che, tra farsa e psico-dramma, aggiunge poi più mestamente di temere nuove tasse sulla prima casa, una patrimoniale fresca di conio e, più in sostanza, «temo che continuerà a vigere una teoria che caratterizza la sinistra: cioè tassare quelli che lavorano, per dare i soldi a quelli che non lavorano. E così aumenterà la disoccupazione: non mi pare una visione democristiana»…

Le bordate di Feltri al Conte bis e a Di Maio

Di più: a ridosso del giuramento del governo M5s-Pd al Quirinale, Vottorio Feltri non risparmia bordate al neonato Conte bis, di cui sottolinea, tra le varie: «Non ha un programma, almeno io non l’ho visto». Poi entrando nel merito dei suoi ministri, prende di mira Luigi Di Maio e si diverte a ironizzare sull’ex vicepremier, co-autore delle manovre di palazzo culminate nel governo giallorosso appena insediatosi. «Ci divertiremo, la storia di Di Maio è esaltante. Agli Esteri? Io lo avrei mandato all’estero, così ce lo toglievamo dalle scatole». Quindi non contento, alla conduttrice Myrta Merlino che gli fa notare, «è giovane, deve imparare», il meno democristiano dei direttore di giornale replica piccato: «Deve andare a scuola, non fare esperienza. Credo che con un signore come lui che non conosce la geografia e che sostiene che Matera sia in Campania ci sarà da scompisciarsi dalle risate» a vederlo sedere alla Farnesina. € solo uno il vantaggio che Feltri intravedi per Giggino titolare del dicastero degli Esteri: «Almeno non avrà problemi col congiuntivo, visto in inglese non c’è»…

In basso un estratto della partecipazione di Vittorio Feltri all’Aria che tira di oggi su La7 postato dalla pagina Facebook del programma