Un boato e tanti applausi, quando nel suo intervento la parlamentare di Fratelli d’Italia Maria Teresa Bellucci ha ricordato l’impegno di Giorgia Meloni sulla questione della tutela dei minori e in particolar modo sullo scandalo di Bibbiano. È stata questa la calorosa accoglienza da parte degli organizzatori dell’International Protest,

manifestazione organizzata dalle associazioni impegnate nella difesa dei bambini ingiustamente sottratti e dei loro genitori, tra i quali la Gesef di Vincenzo Spavone, e che si è tenuta ieri a Roma, in Piazza della Madonna di Loreto, nei pressi dell’Arco di Traiano.

L’impegno di Fdi e Riva Destra

La delegazione di Fratelli d’Italia, affiancata da quella del movimento Riva Destra, anch’esso ufficialmente invitato, era guidata infatti dalla Bellucci, Capogruppo di FDI in Bicamerale Infanzia e Adolescenza, accompagnata dal responsabile nazionale dei Rapporti con i movimenti federati, Fabio Sabbatani Schiuma. Presenti e intervenuti anche l’europarlamentare Laura Baldassarre e il senatore William De Vecchis della Lega Nord. “Siamo qui per dire che i bambini non si toccano -le parole degli esponenti di FdI- per sostenere i genitori a cui sono stati allontanati i figli, per tenere alta l’attenzione sull’inquietante vicenda degli affidi illeciti, perché non c’è priorità più importante che difendere l’infanzia”.

“Come fatto in questi mesi di legislatura -ha sottolineato la Bellucci- presentando mozioni, risoluzioni, proposte di legge e interrogazioni, continueremo a batterci in Parlamento per la tutela dei minori”. Tra le proposte di FdI figura infatti la realizzazione di un costante monitoraggio nazionale dei casi di affidamento di minori, l’istituzioni di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori in tutti i tribunali e le corti d’appello in sostituzione dei Tribunali per i Minori, la garanzia che l’affido sia realmente temporaneo, no oltre di due anni, e mai applicato in caso di famiglie indigenti, l’introduzione di criteri più efficaci contro i conflitti di interesse tra servizi sociali, comunità familiari e giudici onorari.

Battaglia contro gli affidi illeciti

“Fratelli d’Italia non farà mai mancare -ha chiosato la giovane parlamentare, inviata dalla stessa Meloni in sua rappresentanza, poiché impegnata alla manifestazione di Galeazzo Bignami a Bologna- il suo supporto nella battaglia contro gli affidi illeciti, sono convita che lo dobbiamo a tutti quei bambini e quelle famiglie che continuano a chiedere solo verità e giustizia, il loro grido di dolore e di speranza appartiene a ciascuno di no”.

Schiuma, dal canto suo, ha ringraziato Vincenzo Spavone per l’invito a FdI e a Riva Destra, ricordando come “il nostro è un partito che cresce ogni giorno di più, perché non viaggia sui binari dei facili entusiasmi, ma sulla militanza di strada, sulla competenza e su un progetto politico che Giorgia Meloni sta portando avanti con tenacia e coerenza, rendendo FdI un partito sempre più inclusivo”.