Editoria, cambio di direzione per LabParlamento.it: arriva Daniele Piccinin

Cambio di direzione per LabParlamento.it, testata giornalistica edita da Adl Consulting. A partire dal 23 settembre alla guida del giornale come nuovo direttore responsabile arriva Daniele Piccinin, che prende il posto di Simone Santucci. Laureato in filosofia, Piccinin, 43 anni, ha cominciato l’attività giornalistica collaborando con le agenzie di stampa Adknronos, Apcom e Askanews per poi specializzarsi nell’attività di ufficio stampa in Enti Pubblici, fra i quali Roma Capitale, e associazioni di categoria. Esperto di tecniche di comunicazione politica e istituzionale ha lavorato nel terzo settore e si è occupato per il quotidiano online Ofcs Report di diverse inchieste relative a scuola, ambiente e disabilità. Per LabParlamento ha condotto interviste esclusive inserite nel dossier “Roma Vs Milano: Capitali lontane”. L’editore esprime nel comunicato «un augurio di buon lavoro al nuovo direttore e ringrazia Simone Santucci per l’ottimo lavoro alla guida della testata che oggi, grazie al suo impegno e alla sua dedizione, rappresenta un punto di riferimento nel mondo delle istituzioni ed ha raggiunto una posizione di primario rilievo all’interno dell’informazione politico-parlamentare».