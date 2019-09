È morto Rob Garrison, uno dei “cattivi” di Karate Kid (video)

L’attore Rob Garrison è morto all’età di 59 anni. Garrison ha raggiunto la notorietà interpretando Tommy, uno dei “cattivi” del film The Karate Kid, girato nel 1984. Nel film, con Ralph Macchio protagonista, il personaggio interpretato da Garrison si rende protagonista, tra l’altro, di una grave scorrettezza nel torneo che incoronerà Daniel La Russo come campione. Nel match in cui è impegnato, Tommy -su indicazione del suo sensei- colpisce in maniera irregolare il rivale procurandogli un infortunio.

Garrison, nato in Virginia, ha recitato anche in The Karate Kid Part II del 1986 e più recentemente nella serie Cobra Kai diffusa su YouTube e legata agli attori che hanno fatto parte della saga.

Una scena di “Karate Kid”, un film diventato leggenda