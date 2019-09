Oggi Atreju chiude i battenti al termine di una edizione davvero di qualità e all’insegna della partecipazione popolare.

In mattinata, sin dalle 7,15, sarà possibile assistere alla proiezione della partita Italia-Namibia dei campionati mondiali di rugby. Poi, alle 9,30, nell’area Orsa Maggiore, “Bugiando”, la rassegna stampa del direttore del Secolo d’Italia Francesco Storace con la partecipazione di Isabella Rauti.

Leader europei ad Atreju

Alle 10, nell’area Stella Polare dibattito su “Le buone pratiche degli amministratori di Fratelli d’Italia”. Introduce Guido Castelli(responsabile nazionale Enti Locali Fdi) e intervengono Salvo Pogliese(sindaco di Catania), Paolo Truzzu(sindaco di Cagliari), Alessandro Tomasi(sindaco di Pistoia), Pierluigi Biondi (sindaco dell’Aquila), Alessandro Ciriani(sindaco di Pordenone), Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno). Conclude: Marco Marsilio(presidente Regione Abruzzo). Modera: Nicola Porro (giornalista, conduttore televisivo)

ore 11.00, area Stella Polare, “Un’Europa di Nazioni libere e sovrane”. Intervengono: Jan Zahradil (presidente Alliance of Conservatives and Reformists in Europe – ACRE); Thierry Baudet(presidente Forum voor Democratie, Paesi Bassi); Santiago Abascal(presidente VOX, Spagna).

Alle 12 parla Giorgia Meloni

Alle 12.00, sempre nell’area Stella Polare, l’intervento più atteso della tre giorni di Atreju. “Sfida alle stelle” Conclusioni di Giorgia Meloni.

Alle 14, l’area Stella Polare ospiterà l’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia, allargata alla Direzione Nazionale. Relazioni introduttive: Wanda Ferro: “Proposte per la campagna elettorale in Calabria”; Franco Zaffini: “Proposte per la campagna elettorale in Umbria”; Tommaso Foti: “Proposte per la campagna elettorale in Emilia Romagna”.

Al termine “Volo per l’indipendenza” Chiusura della manifestazione con esibizione acrobatica di paracadutismo sportivo.