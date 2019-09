“Dritto e Rovescio”, tra vegani e carnivori scoppia la rissa (video)

Puntata tesissima quella di Dritto e Rovescio. Si parla di dieta vegana e carnivora. I toni solo alti e all’improvviso, nello studio, spunta un prosciutto. A mostrarlo a un vegano è un signore in giacca e cravatta. Il gesto non è piaciuto, la tensione sale alle stelle, gli animi si surriscaldano. Vegani e carnivori se le dicono di tutti i colori e arrivano quasi alle mani (GUARDA IL VIDEO): «Bravo, bravo – è la risposta dell’uomo con il salume a chi gli ha dato del c******e – la mia famiglia vive di questo».

Immediato l’intervento di Paolo del Debbio, che – come dice il Tgcom24 – indossa gli inediti panni del paciere: «Si sieda», intima a un vegano particolarmente inferocito. E poi: «Se state tutti buoni bene, altrimentive ne andate fuori e parliamo d’altro». La signora che precedentemente era stata interrotta dalla rissa in studio protesta: «Si stava esprimendo un concetto». Ma il conduttore non ne vuole sapere e con rabbia e alza la voce «Ora lo esprimo io! d’accordo?». Parte l’applauso e la situazione torna ad essere più tranquilla.