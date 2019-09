Dritto e rovescio, Borgonzoni sui migranti: «Gli italiani presi per il c**o dall’Europa» (video)

«L’Europa prende per il c**o gli italiani». Lucia Borgonzoni, ospite a Dritto e Rovescio, boccia il patto di Malta sulla redistribuzione dei migranti. La senatrice leghista non è d’accordo con il dem Davide Faraone: «L’Europa ha proposto una bozza d’accordo che è una presa in giro». Il piddino cerca di buttare acqua sul fuoco e a Paolo Del Debbio assicura: «Se l’Europa non manterrà la sua parola, sarò il primo a venire a protestare con la Lega». La Borgonzoni non cambia idea sull’accordo firmato tra Italia, Malta, Francia e Germania. Patto che prevede lo sbarco nei porti italiani e maltesi, purché poi i migranti vengano ridistribuiti. «In pratica alcuni Stati – prosegue l’esponente leghista – su base volontaria, prenderanno degli immigrati solo se non sono troppi. Questa è l’Europa che ci prende in giro. Lo aveva fatto con Alfano, lo fa con i pochi sbarchi fatti con noi e lo rifarà ora».

“L’Europa ha proposto una bozza d’accordo che è una presa in giro: in pratica alcuni stati, su base volontaria, prenderanno degli immigrati solo se non sono troppi”

Che pensate delle parole di @LuciaBorgonzoni?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/1O3g7fQNZM — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) 26 settembre 2019