Disabile portato a spalla sulle scale della metro: la foto della vergogna fa il giro del web

La foto della persona disabile portata in Braccio per le scale di una stazione della metropolitana della capitale sta facendo il giro del web: e ad ogni nuovo utente che la commenta aumenta la portata dell’indignazione, della rabbia, delle polemiche.

Disabile portato in braccio sulle scale della metro

Del resto, lo scatto immortale quello che è un disagio perenne subito da troppo dai romani e dai visitatori occasionali della città eterna sempre più messa a dura prova da un’amministrazione che ad ogni prova, ad ogni richiesta, si dimostra sempre più inadeguata o impossibilitata ad assicurare ai suoi cittadini l’indispensabile. E così, un disabile portato a braccio per le scale della metro si aggiunge alle tante vergogne che affliggono Roma e ne deturpano l’immagine. Nel particolare, l’inconveniente rilanciato dai social si è verificato alla fermata “Cipro” della Linea A della capitale.

La foto dell’accaduto rilanciata dai social indigna tutti

La denuncia sulle pagine Facebook “Roma fa schifo” e “Trionfalmente 17” l’hanno reso noto e stigmatizzato online, sottolineando comunque il gesto di solidarietà che ha permesso all’uomo in difficoltà di «accedere al corridoio dove transitano i treni» perché «evidentemente, non ci sono percorsi attrezzati». «Speriamo che, davanti a queste immagini dolorose, chi doveva occuparsi di lui e delle persone nelle stesse condizioni, provi vergogna, perché di sicuro non ci rappresenta, perché di sicuro non ha compiuto il proprio dovere», si legge tra i tanto commenti che inondano il web in queste ore di rabbia e sconcerto.