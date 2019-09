Disabile e pusher: tunisino in sedia a rotelle spacciava ai giardinetti

Disabile grave in sedia a rotelle spacciava cocaina e eroina ai giardini, dove è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri della stazione di Arezzo. A finire in carcere un 44enne tunisino, pluripregiudicato per reati specifici.

Lo spaccio al giardino

L’uomo, disabile su sedia a rotelle per la mancanza di entrambi i piedi, era già conosciuto dai militari per i suoi precedenti specifici per spaccio di droga. Così, al giardino del Porcinai, il suo fare sospetto è stato notato subito, come è stato notato il viavai dei tossicodipendenti che lo raggiungevano.

Aveva 45 dosi tra cocaina ed eroina

Alla vista dei militari, lo spacciatore disabile ha cominciato ad agitarsi, per cui è stato fermato e portato in caserma per un controllo più approfondito, durante il quale gli è stato trovato addosso un involucro con 45 dosi di sostanze stupefacenti, di cui circa 7 grammi di cocaina e 3 di eroina. Per il tunisino è quindi scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Poi, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere.