“Il nuovo governo Pd-M5S litiga su tutto, anche su come intervenire nella questione Xylella” lo dichiara Luca De Carlo, deputato di Fratelli d’Italia.

“Trovo sconcertanti le parole di chi come il senatore del M5S Ciampolillo, se la prende con la Coldiretti e fantomatiche lobby dell’olio di oliva per contrastare gli interventi necessari a stroncare il propagarsi della Xylella. Sono stati proprio i ritardi dovuti alle visioni complottiste di certi ambienti cari ai grillini a provocare danni gravissimi che ci sono peraltro costati una condanna della Corte di Giustizia europea. Ricordo al neoministro Bellanova che tra coloro che coccolavano certe visioni, c’era anche il governatore della Puglia, Emiliano, suo compagno di partito”.



“È ora di finirla – conclude De Carlo – di dare retta ai guru del nulla per calcoli meramente politici: si agisca al più presto”.