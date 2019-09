De Carlo (FdI) alla Bellanova: «Sugli Ogm hai sbagliato e non puoi decidere tu»

«Sull’apertura all’utilizzo degli Ogm e sulla ratifica del trattato Ceta, consiglio al ministro Bellanova di evitare fughe in avanti senza un confronto con la commissione, il Parlamento e la sua stessa maggioranza. Su questi aspetti, non mi risulta ci sia condivisione all’interno della nuova compagine di governo». Luca De Carlo, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Agricoltura, replica alle dichiarazioni del neo-ministro all’Agricoltura, Teresa Bellanova che due giorni fa ha annunciato di voler aprire al Ceta. «Sono temi che vanno discussi in commissione e in Parlamento, le sensibilità dei parlamentari sono molto diverse dalla sua», commenta De Carlo. «Sugli Ogm, abbiamo sempre avuto una posizione di totale chiusura: basti ricordare che è da oltre cinque anni che il Comune di Calalzo prima e l’intera Unione Montana Centro Cadore poi, enti che ho l’onore di presiedere, hanno adottato una delibera “zero Ogm” per dichiararsi enti antitransgenici. Tutelare l’agricoltura, e in particolare quella di montagna, vuol dire anche difendere la storia delle nostre produzioni e le loro peculiarità». Anche sul trattato Ceta, sottolinea De Carlo, «bisogna fare valutazioni approfondite, non basta il paravento della firma da parte dell’Unione Europea per costringerci a sottoscrivere un trattato che rischia di essere nocivo per la nostra agricoltura e per i nostri produttori». «Il ministro Bellanova – conclude De Carlo – prima di prendere posizioni così nette e decise, si confronti con il Parlamento e, soprattutto, con la sua stessa maggioranza: vedrà che le sue idee non sono condivise dai suoi stessi alleati. È un suggerimento, per evitare figuracce e discussioni».