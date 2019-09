Da star della Disney al porno: Bella Thorne scandalizza gli Usa

Bella Thorne sarà premiata da Pornhub, la piattaforma dedicata a video e film porno, per il suo debutto come regista di film per adulti. Stando a quanto riferisce ‘TmZ’, l’attrice, ex stellina della Disney, sarà insignita del riconoscimento il mese prossimo durante il 2nd Annual Pornhub Awards Show grazie al lavoro da regista nella pellicola Her & Him. La trama del film, che vede protagonisti le star del porno Abella Danger e Small Hands, parla di un ragazzo che si imbatte a sorpresa in un messaggio sul telefono della ragazza. Un ‘incidente’ che porterà a un incontro sessuale spinto.

La protagonista di “A tutto ritmo”

Bella Thorne è stata a lungo un volto noto della tv per l’infanzia. Nel 2008 ha vinto lo Young Artist Award e due anni dopo è nel cast di una fortunata serie Disney: A tutto ritmo. Qui ha iniziato a incidere singoli, che hanno discreto successo e che rivelano le sue eccellenti doti canore. Nel 2014 è stata con Adam Sandler e Drew Barrymore protagonista della commedia brillante Insieme per forza. Ha girato, tra i diversi film, Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare e quindi L’A.S.S.O. nella manica e alcuni horror come La babysitter e Assassination Nation.

Bella Thorne come Miley Cyrus

Non è la prima volta che un volto noto del mondo dell’infanzia ha una parabola così sorprendente. Miley Cyrus, oggi cantante di successo, ha scandalizzato l’America dopo essere stata Hannah Montana, l’eroina delle bambine di tutto il mondo. Quello che era il volto simbolo di Disney Channel, ha scelto da tempo la la strada della ragazza cattiva (e cretina). Ad Amsterdam, nel novembre 2018, per gli European Music Awards, la cantante americana ha spinto il suo personaggio oltre il limite della provocazione. La deriva semi-pornografica, con video espliciti e pose oscene, è stata accompagnata da un inno alla droga. La Cyrus per l’occasione si accese uno spinello in diretta mondiale su Mtv, la rete più seguita dagli adolescenti.