Controllore che multò la donna incinta brutalmente aggredito da 2 africani senza biglietto

E due: il controllore napoletano dell’Anm, che ad agosto multò una donna incinta trovata sul bus sprovvista di titolo di viaggio – e la fece scendere – stavolta torna alla ribalta della cronaca non in quanto finito nel mirino delle critiche per il provvedimento severo attuato con la signora, ma in quanto violentemente aggredito da due extracomunitari che, trovati senza biglietto, hanno reagito malamente al suo richiamo…

Due extracomunitari trovati senza biglietto aggrediscono il controllore

A riportare l’episodio, tra gli altri in queste ore, il sito de Il Giornale che, sulla vicenda racconta: «Questa volta il controllore dell’autobus 604 della linea dei Colli Aminei a Napoli è stato aggredito da due extracomunitari, i quali, sprovvisti di ticket, per evitare la sanzione l’hanno spintonato violentemente contro il poggiamano di ferro provocandogli una lussazione alla spalla». Dei due stranieri, probabilmente due immigrati africani, si sa che oltre alla reazione manesca, hanno anche provato ad abbandonare il mezzo una volta raggiunta la fermata successiva a quella in cui era salito il controllore.

I due scappano, il controllore ferito portato in ospedale

E così, il primo è riuscito scendere, l’altro invece, osteggiato nel tentativo di fuga dal controllore, ha infierito sul dipendente comunale che, nella colluttazione, è andato a sbattere ferendosi. Tanto che l’uomo è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale per le cure del caso, mentre i carabinieri, raccolto l’allarme, sono tempestivamente arrivati sul posto alla ricerca dei due fuggitivi violenti. Ricerca ancora in corso.