Conte: «Il confronto con FdI e i suoi militanti mi ha arricchito. Dico grazie»

«Il confronto democratico, fondato sul reciproco rispetto, esprime il grado di civiltà del nostro sistema. Con Fratelli d’Italia non condividiamo le medesime idee, ma il passaggio e il confronto di questa mattina sull’isola Tiberina mi hanno arricchito e stimolato. Grazie a tutte le persone che mi hanno ascoltato con attenzione, che si sono fermate per un saluto, che hanno voluto scambiare due parole con me». Parola del premier Giuseppe Conte, reduce dall’intervista con Bruno Vespa ad Atreju 2019, che su Facebook posta il video dell’arrivo all’isola Tiberina. Il video si apre con l’accoglienza di Giorgia Meloni all’ingresso del villaggio della kermesse che lo ringrazia per aver accettato l’invito a partecipare alla festa di Fratelli d’Italia. Un invito, ha chiarito la leader di FdI, fatto prima dell’estate quando Conte guidava la maggioranza 5Stelle-Lega e che il premier ha voluto confermare anche in questa nuova stagione politica.