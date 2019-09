Conte dà la medaglietta al Pd in un video. E viene seppellito da insulti e sfottò sul web

Sempre più a sinistra, Giuseppe Conte. Da avvocato del popolo ad avvocato difensore del Pd. Posta un video sui social e viene sommerso da critiche ferocissime. «Con Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti- dice – con le altre forze politiche che hanno espresso il proprio sostegno al governo, abbiamo oggi una grande opportunità: migliorare l’Italia, fare il bene del paese»

«I cittadini – aggiunge Conte – ci chiedono di non distrarci, di non far finta di perseguire interessi generali mentre si coltivano interessi particolari. Abbiamo l’occasione per una nuova stagione riformatrice. Siamo in una fase cruciale, se la affrontiamo con consapevolezza e determinazione potremo disegnare una società diversa, migliore, dove il mercato del lavoro, i rapporti sociali, culturali e l’intero sistema economico ci saranno invidiati in tutto il mondo».

«Abbiamo grandi e buone idee da realizzare per questo paese. Nelle consultazioni con le varie forze politiche che ho avuto in questi giorni ho registrato una consonanza tra M5S, Pd e altre forze di centrosinistra sugli obiettivi da raggiungere, sulla volontà di far bene, a partire da una manovra economica che avrà al centro le ragioni del lavoro e dello sviluppo sociale con obiettivi chiari».

Parole che scatenano la rabbia del web. Tantissimi i commenti sul video. Lo sfottò di Raffaele: «La Merkel ti ha detto fscci sapere?». Antonio: «Presidente, lasci perdere questo ennesimo mucchio di interessi e liberi la nostra democrazia». Davide vede nero: «Con il Pd al governo in tre anni mi hanno rubato due volte in casa e tre volte la macchina. Mai successo in 40 anni di vita». Poi c’è chi gli dà del voltagabbana e chi lo considera strepitoso solo nell’accaparrarsi la poltrona, chi lo paragona a Renzi e chi gli lo etichetta come sottomesso alla Germania. Molte le critiche sopra le righe e la rabbia. Per Conte una brutta sorpresa.