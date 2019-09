Boschi ottimista: «Italia Viva non è un partitino: una prateria davanti a noi»

Entusiasta. Di più: addirittura ottimista, Maria Elena Boschi, sul nuovo corso che la attende, sempre rigorosamente al fianco del fido Matteo Renzi, ma stavolta nelle fila di Italia Viva, il partito politico creato dall’ex premier sulle ceneri del Pd e sulle orme dei transfughi dem, i delusi dell’ultim’ora.

Boschi, «Italia Viva non è un partitino: c’è una prateria davanti a noi»

Talmente fiduciosa in questa nuova avventura da dichiarare, in un’intervista rilasciata al Corriere della sera, che «non c’è dubbio» che nel panorama politico fosse necessario un partito come Italia Viva. Di più: talmente ottimista da vedere solo prospettive rosee più che rosse nell’immediato futuro, da aggiungere a stretto giro, che lo spazio che intravede distendersi davanti ai suoi occhi per il nuovo partito politico a cui ha aderito insieme ad altri irriducibili fedelissimi come lei dell’ex segretario dem, è niente di meno che sconfinato: «C’è una prateria intera per chi non vuole seguire gli estremismi di Salvini, fondare la società solo sull’assistenzialismo o diventare socio della Casaleggio», dice fiera la Boschi al quotidiano di via Solferino mentre, tra una frecciatina e una metafora green, ribadisce che «con i dem siamo amici» ma «abbiamo idee diverse» e che, stavolta, la leadership è indiscussa perché «adesso c’è Italia viva e per chi crede in Renzi è tutto più semplice»…

«Da qui alle elezioni del 2023 c’è tanto tempo»…

Tanto che la domanda sorge spontanea: «Non avete ancora chiesto di fare i nuovi gruppi?». Certo che sì: «Lo abbiamo già fatto. Martedì saranno comunicati in Aula. Saremo 27 alla Camera e 15 al Senato. C’è ancora qualche incerto, non più di una decina di colleghi, che ci raggiungerà entro il mese di ottobre, alla Leopolda». E se, come diceva il grande Totò, è la somma che il totale… E poi, quando qualcosa dovesse mancare del resto, aggiunge la Boschi, «da qui alle elezioni del 2023 c’è tanto tempo. E se senza logo, senza una sola iniziativa, senza niente siamo stimati al 5% credo che la cosa debba far riflettere. Penso che Italia viva non sarà un partitino». E se lo dice Maria Elena…