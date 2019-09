Boschi: i tacchi a spillo mi piacciono e continuerò a metterli… (video)

Nel corso de L’intervista con Maria Latella su Sky Tg24 Maria Elena Boschi ha commentato l’iniziativa KuToo contro i tacchi a spillo, lanciata dalle donne giapponesi e sposata dalla stessa Latella (si tratta dell movimento di un gruppo di donne guidate dall’attrice e scrittrice Yumi Ishikawa che ha presentato una petizione al governo chiedendo l’introduzione di una legge che proibisca ai datori di lavoro di obbligare le dipendenti a indossare calzature eleganti). La Boschi si è presentata in studio con un sandalo decoltè avorio e ha detto: «I tacchi mi piacciono molto e quindi continuerò a metterli anche se costano un po’ di sacrificio, perché sono molto belli. È chiaro che poi ci sono altre giornate in cui uno magari usa delle scarpe da ginnastica, le ballerine a seconda dell’occasione. Diciamo che in Giappone, purtroppo, hanno un precedente un pochino diverso, noto, che era quello delle geishe. Lì era un problema diverso, un problema storico culturale che le ha portate a fare questa battaglia. I tacchi per noi italiane poi spesso sono sinonimo di moda italiana, di calzaturifici italiani”.