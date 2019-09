Bersani vuole smacchiare Renzi: «Ma ancora gli credete? Io non torno nel Pd»

Bersani non ci sta, e come avrebbe detto in altri tempi (non poi così lontani) non starà fermo a smacchiare il giaguaro mentre Matteo Renzi paventa e annuncia un suo rientro nel Pd: «Ma voi ancora credete alle cose che dice Renzi? Questa cosa la dice da tempo, ma non è affatto vera…», si affretta a smentire l’ex ministro del governo Prodi, replicando risentito alle affermazioni dell’ex collega che oggi lo ha bacchettato così: «Leu: ora che esco io dal Pd, rientreranno Bersani, Speranza e D’Alema»…

Bersani nega un ritorno nel Pd e dichiara: «Ancora credete a Renzi?»

Poi, sulla scissione al Largo del Nazareno e sui possibili riverberi sull’esecutivo giallorosso, Bersani spiega e aggiunge: «Questo governo lo possono far cadere tutti. Lo può far cadere il Movimento cinque stelle, Leu, Zingaretti, e forse anche lo stesso Renzi», aggiunge con una battuta l’ex ministro del governo Prodi, che continua: «E poi, bisogna anche assumersi la responsabilità di questa caduta…». Il che apre a un’altra serie di riflessioni che distrae l’attenzione dallo scisma in casa dem e punta tutto sul governo in carica, che da oggi dovrà fare i conti con Italia viva, la nuova creatura renziana che, per detta del suo padre fondatore, «parlerà alle persone, non al Palazzo», casa di – ha mandato a dire, e non solo a Bersani, Matteo Renzi – «litigi e divisioni» che «hanno avuto la meglio sulle idee».

La frase incriminata di Renzi, rispedita al mittente da Bersani

Incipit che poi ha dato adito alla dichiarazione di Renzi contestata e smentita da Pierluigi Bersani, che recita: «A fronte di tutto questo, come due persone che le hanno tentate tutte per cercare di restare insieme, mi sono detto “per quale motivo io devo continuare un intruso nella storia della Ditta che nei prossimi mesi si riprenderà D’Alema, Bersani e Speranza?”. Invece faranno senza di noi». E in base a quanto appena asserito da Bersani, anche senza di lui…