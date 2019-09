Bersani festeggia il compleanno col pugno chiuso: io orgoglioso di essere comunista (video)

Il 29 settembre non compie gli anni solo Silvio Berlusconi ma anche Pierluigi Bersani, che ha celebrato il compleanno con una foto in cui saluta a pugno chiuso e il commento: “È il mio Sessantotto! Sto facendo un corteo intorno al tavolo da pranzo. Grazie a tutti per gli auguri!”. E gli auguri in effetti sono piovuti copiosi sui social: un omaggio al piglio nostalgico del principale avversario di Matteo Renzi, al quale lo stesso Bersani aveva inviato un messaggio durante la trasmissione L’aria che tira, qualche giorno fa: “Non pretendo che lui canti Bandiera Rossa, però si ricordi che senza quelli di Bandiera Rossa non ci sarebbe stata Bella Ciao. Sono stato un comunista italiano e per me resta un orgoglio”.