“Il nostro raggio di azione è naturalmente il centro-destra: lo abbiamo creato noi e qualsiasi alleanza con la sinistra sarebbe contro la nostra identità e la nostra cultura. Non si deve confondere il nostro senso di responsabilità e la moderazione dei toni con la disponibilità a compromessi che non sono nella nostra natura e che tutti uniti escludiamo in modo assoluto”. Lo ha scritto Silvio Berlusconi in un messaggio alla convention dei giovani di Forza Italia a Giovinazzo. “Noi siamo e saremo fermamente all’opposizione del governo giallo–rosso, ma dobbiamo costruire un’opposizione liberale, diversa nei toni e nello stile da quella della destra. Un’opposizione liberista e garantista che chiami a raccolta gli italiani che alla politica chiedono serietà, rigore, impegno, coerenza. Un’opposizione capace di battersi contro l’oppressione fiscale, contro l’oppressione burocratica, contro l’oppressione giudiziaria. Lo faremo in Parlamento, perché è il Parlamento il luogo della sovranità popolare, ma anche nelle piazze, se tenteranno di mettere le mani nelle tasche degli italiani o di limitare ancora la nostra libertà”, conclude.

“Politiche dirigiste”

“Si sono ristretti – fa notare il leader azzurro – gli spazi di libertà economica, perché il governo ha seguito politiche dirigiste, stataliste, assistenziali, che hanno bloccato la crescita, aumentato il debito, messo in pericolo i risparmi degli italiani, ridotto le speranze di trovare lavoro, e si sono ridotti gli spazi di libertà civile, perché lo spirito giustizialista, giacobino dei Cinque Stelle ha portato a avere mostruosità come la cancellazione della prescrizione, l’uso della tecnologia per violare la privacy dei cittadini, il rovesciamento della presunzione di innocenza in presunzione di colpevolezza”.

“Rinnoveremo Forza Italia”

“Un grande compito vi attende: il rinnovamento di Forza Italia passa anche, anzi soprattutto da voi. Solo voi potete convincere tanti altri giovani, oggi comprensibilmente sfiduciati, all’impegno politico”. “Alla vostra generazione stanno rubando il futuro, sta a voi riappropriarvene. Noi stiamo rinnovando profondamente il nostro Movimento. Continueremo a farlo, a tutti i livelli, compresi quelli elettivi. E voi in questo rinnovamento dovrete essere protagonisti. Abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, della vostra forza, delle vostre idee e intendiamo valorizzarle al massimo”.