Beatles, un nastro “rivoluziona” la loro storia: nel ’69 non volevano dividersi

Cinquant’anni fa, nel settembre del 1969, i Beatles non pensavano affatto al loro scioglimento. Anzi, stavano progettando un nuovo disco. È un nastro che – nel suo piccolo – può cambiare la storia della musica, o almeno del gruppo più famoso di sempre, quello che ha rivelato al “Guardian” uno studioso dei Fab Four, Mark Lewisohn.

Una registrazione – effettuata negli uffici della Apple Records alla vigilia del debutto di “Abbey Road” – in cui John Lennon, Paul McCartney e George Harrison discutono dei progetti futuri, senza rivelare quella lacerazione che avrebbe portato entro pochi mesi allo scioglimento definitivo del gruppo. L’assenza di Ringo Starr – in ospedale per problemi intestinali – è peraltro la ragione della registrazione, che sarebbe servita al quarto dei Beatles per conoscere i progetti degli altri tre.

La “mitologia” ha sempre descritto quel periodo come una fase in cui le tensioni fra i Beatles (soprattutto fra Lennon e McCartney) erano ormai inconciliabili, per ragioni umane e professionali. Invece nel nastro raccolto da Lewisohn – che ha dedicato tutta la sua vita di storico della musica ai Fab Four – i toni sono piuttosto sereni al punto che i tre presenti si “spartiscono” le canzoni del futuro Lp, che sarebbe stato preceduto da un singolo da mettere in circolazione prima di Natale.