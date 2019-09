Confessione shock a Pomeriggio5. Stavolta, a raccontare un dettaglio della propria vita, a microfoni aperti, è Barbara d’Urso. Che lo fa senza freni.

Si parla in studio dell’estate appena conclusa. Pettegolezzi su pettegolezzi, anche la d’Urso finisce nel vortice del gossip. In studio c’è Filippo Nardi che è tirato in ballo per una presunta love story con Carmelita. Ovviamente di vero non c’è nulla. Ma la d’Urso fa chiarezza.

E Barbara d’Urso continua a far perdere la testa a molti uomini

“Filippo era già legato alla sua fidanzata, che era giovanissima”. Lui precisa: “Era una frequentazione, ma non è andata” e la Barbara d’Urso poi si lascia ad una confessione shock: “Sono anni che non ho una vita sessuale”.

Barbarella, insomma, resta single e fa perdere la testa a tanti uomini. In passato è stata legata l’ex il ballerino Michele Carfora, al produttore cinematografico Mauro Berardi e a Vasco Rossi.