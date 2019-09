Barbara D’Urso cala negli ascolti e viene bastonata sui social: «Live è un porcile»

Ha vinto Imma Tataranni su Raiuno, che in prima serata ha ottenuto 4 milioni 389mila spettatori e il 20,1% di share. Secondo nella fascia Live – Non è la D’Urso che su Canale 5 ha raccolto davanti al video 1 milione 808mila spettatori pari all’11,9% di share. Un risultato deludente, visto che la settimana scorsa aveva avuto il 14,9% con 2 milioni 394mila spettatori. Non è bastata, quindi, l’immagine dell’ambulanza che lasciava gli studi di Milano 2 per il malore di Francesca De Andrè. Dietro l’ambulanza c’era la macchina della trasmissione che l’ha seguita fino all’ospedale.

Il colpo di scena avrebbe dovuto attirare l’attenzione e stuzzicare la curiosità. Ma evidentemente si è rivelato un boomerang. Nonostante ciò Barbara D’Urso ha trovato il modo di esultare per gli ascolti in calo. Con un escamotage dialettico: «Grazie per aver passato la domenica con noi», ha scritto su Fb. «Domenica Live programma più visto della sua fascia! E la sera Live è il talk più visto della serata con picchi del 22% di share e di quasi 3 milioni di spettatori. Partiamo all’8% e portiamo Canale5 al 22% nella serata più affollata di programmi della settimana! Grazie».

Ma è diventata subito bersaglio dei social. «Il programma parte con un’auto della produzione che insegue l’ambulanza che sta trasportando Francesca De André in ospedale e forse sì, il fondo del barile è questo», si legge su Twitter. «Cioè Francesca De Andrè è in ambulanza e quell’innevato del fidanzato resta comunque in studio. Quanta preoccupazione, basito», scrive un utente. Mentre un altro commenta: «Mi dispiace per Francesca.. Anche se non mi è particolarmente simpatica si vede che ha dei problemi.. E Barbara si deve solo vergognare perché ha usato questa ragazza solo per audience pur sapendo che era molto fragile e con dei problemi.. Poi diceva pure che le voleva bene». «Quando Francesca de Andrè collassa in diretta e la D’Urso chiama l’ambulanza. Share alle stelle… se muore Barbarella fa il botto», ironizza infine un utente. La bastonata arriva su fb: «Il porcile è al completo».