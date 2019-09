Banditi rapinano a mano armata una sala scommesse: dipendente chiuso in bagno per ore

Rapina armata in una sala scommesse a Poggibonsi (Siena). I banditi sono scappati con un bottino di 20mila euro dopo aver rinchiuso nel bagno un dipendente, che è stato liberato dopo circa due ore dalla moglie. È successo nella sala slot “Admiral Sport” di via Trento.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, dopo le 3,30, due i malviventi, armati di una pistola, con il volto travisato dai passamontagna e con i guanti, che avrebbero parlato con un accento dell’Europa dell’Est, hanno costretto il responsabile del locale, rimasto da solo, ad aprire la cassaforte. Hanno prelevato 20mila euro, l’incasso della sera precedente. Poi hanno chiuso il dipendente nel bagno per poi fuggire, non prima però di aver portato via l’hard disk dell’impianto di videosorveglianza interna alla sala scommesse.

La rapina si è verificata tra le 1,10 e le 1,20 della notte