Quella di domani sarà davvero una giornata straordinaria per Atreju edizione 2019. Dopo l’esordio di oggi, si preannunciano dibattiti di assoluto interesse.

Dopo la rassegna stampa delle 9,30 condotta dal nostro direttore, Francesco Storace, assieme a Diego Petrucci dell’esecutivo di FdI (area Orsa Maggiore), è da segnalare l’incontro delle 10 in area Stella Polare sull’inchiesta Bibbiano. Introdotto da Alberto Balboni, il dibattito vedrà partecipazioni importanti: Mario Giordano(giornalista), Alessandro Meluzzi(criminologo), Antonio Guidi(neuropsichiatra infantile), Jacopo Marzetti(componente della Squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini), Maria Teresa Bellucci (deputato FdI, capogruppo Commissione bicamerale per l’infanzia). Testimonianze di: Debora Guillot(scandalo Forteto),Antonio Margini (scandalo Bibbiano). Farà da moderatore Franco Bechis(direttore Il Tempo).

Vespa intervista Conte

Il presidente del Consiglio Conte sarà ospite nell’area Stella Polare di Bruno Vespa, che lo intervisterà alle 11,30, dopo l’introduzione del capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida.

A seguire, in area Orsa Maggiore, alle 13, il giornalista Alessandro De Angelis intervisterà il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Introdurrà Daniela Santanchè.

Sangiuliano presenta Orban

L’area Stella Polare tornerà a riempirsi alle 15,30: Gennaro Sangiuliano introdurrà il premier ungherese Viktor Orban.

Nella stessa location, alle 17, dibattito sull’Italia “che pensa in grande”.

Dopo Adolfo Urso, parleranno Vincenzo Boccia(presidente Confindustria), Carlo Sangalli (presidente Confcommercio, in collegamento), Marco Granelli (vice presidente vicario Confartigianato),Ettore Prandini(presidente Coldiretti), Massimiliano Giansanti(presidente Confagricoltura),Paolo Agnelli (presidente Confimi Industria), Maurizio Casasco(presidente Confapi), Guido Crosetto (coordinatore nazionale Fratelli d’Italia). A moderare Fabio Tamburini(direttore il Sole 24 ore).

A seguire, alle 18,30 Giovanni Donzelli – ancora alla Stella Polare – testimonianze di Storie di vita e di battaglia. Protagonisti Sammy Basso(presidente Associazione italiana Progeria); Pietrangelo Buttafuoco(giornalista e scrittore); Giuseppe Costanza(autista di Giovanni Falcone); Davide Giacalone(giornalista e scrittore); Mattia Barbarossa(ceo Sidereus Space Dynamics); Gian Marco Chiocci(direttore ADN Kronos) su strage Bologna; Alessandro Giuli (giornalista e scrittore); Francesco Vecchi(giornalista, conduttore televisivo). Presenta: Mauro Rotelli(deputato FdI, responsabile nazionale comunicazione FdI).

I libri da presentare ad Atreju

Alle 19,30 spazio libri.

Area Orsa Maggiore Presentazione del libro “Il gesto di Almirante e Berlinguer” di Antonio Padellaro. Con Massimo Magliaro,Ignazio La Russa, Walter Veltroni, Bianca Berlinguer. Introduce:Augusta Montaruli. Modera: Luca Telese. Sarà presente Giuliana De’ Medici(presidente della Fondazione Giorgio Almirante)

area Argo Presentazione del libro “Utero in affitto. La fabbricazione di bambini, la nuova forma di schiavismo”di Enrica Perucchietti. Introduce: Marcello Gemmato e modera Carolina Varchi. Partecipano: Massimo Gandolfini (neurochirurgo, presidente del Family Day), Marianna Baroli(giornalista), Paolo Corsini (Presidente Lettera 22).

area Pegaso Presentazione del “Primo rapporto sull’islamizzazione d’Europa”a cura della Fondazione Farefuturo. Introduce: Mario Ciampi. Intervengono:Giovambattista Fazzolari, Renato Besana, Angelo Mellone, Renato Cristin, Souad Sbai, Giulio Terzi di Sant’Agata. Modera: Marco Cerreto

Alle 20,30 la consegna del Premio Atreju 2019 a Manuel e Franco Bortuzzo. Partecipano: Giovanni Malagò (presidente CONI) e Marco Perissa (presidente OPES Italia). Modera:Stefano Bertacc. Consegna il premio: Walter Rizzetto.

I conservatori europei

Altro dibattito, alle 21, presso l’area Argo: “Cambiamo l’Europa. La proposta dei Conservatori europei”. Introducono: Roberta Angelilli(già vicepresidente del Parlamento europeo), Elisabetta Gardini(già capo delegazione al Parlamento europeo), Sergio Berlato (Parlamentare Europeo in attesa di convalida). Partecipano: Jan Zahradil (presidente Alliance of Conservatives and Reformists in Europe – ACRE, Repubblica Ceca), Raffaele Fitto(co-presidente gruppo ECR, Italia) Derk-Jan Eppink(capo delegazione Forum voor Democratie, Paesi Bassi), Herman Tertsch(capo delegazione VOX, Spagna), Carlo Fidanza(capo delegazione Fratelli d’Italia, Italia). Intervengono i parlamentari europei di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi. Modera Mario Sechi (direttore AGI).

Finale di serata furto da gustare.

Alle 21.30. area Orsa Maggiore, “Oshow”: la politica vista da Osho, alias Federico Palmaroli. E alle 22.30, area Stella Polare Spettacolo Musicale “L’Orchestraccia” in concerto.

E domenica concluderà Atreju Giorgia Meloni.