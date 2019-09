Atreju, Marsilio incontra Conte per sollecitare risposte sull’Abruzzo

La festa di Fratelli d’Italia, Atreju 2019, è stata l’occasione per un incontro informale tra il presidente Marco Marsilio e il premier Giuseppe Conte. Nel corso del colloquio Marsilio ha ricordato le problematiche abruzzesi che attendono risposte dal Governo.

Nei giorni scorsi il governatore dell’Abruzzo aveva sollecitato l’esecutivo a muoversi sul fronte del terremoto: «La delega alla Ricostruzione – aveva detto Marsilio – è scomparsa dai radar del governo. Ho avuto conferma ieri sera direttamente da Crimi che non conserverà la delega alla Ricostruzione, e che neanche lui sa chi se ne occuperà. Chiedo al Presidente del Consiglio di individuare subito un nuovo responsabile perché le regioni, le province, i comuni, i cittadini hanno bisogno di un interlocutore univoco. E voglio sperare che si tratti di una persona competente e già informata dei fatti, perché portare a spasso per mesi un altro sottosegretario che deve imparare da capo è una perdita di tempo che non ci possiamo permetter», era stato l’appello di Marsilio.