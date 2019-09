Atreju, a “Bugiando” la Rauti attacca Conte “premier double face” (video)

Isabella Rauti osserva che Conte è un autentico premier double face. “Alla festa di Articolo 1 dice di essere di sinistra e ad Atreju dice di essere di centro”, attacca la parlamentare di Fdi. Che prosegue con attacchi alla linea economica del governo: “La tassa sul cibo spazzatura è una norma che penalizza gli indigenti, perchè il cibo spazzatura spesso si compra perché non si hanno i mezzi per comprare alimenti più sani. Così come la norma sul prelievo del bancomat punisce la gente comune. I grandi evasori non vengono puniti”.

Sul bluff del M5s e sull’accordo in Umbria e forse la lista civica in Emilia Romagna, Storace osserva che tanti elettori di destra che hanno scelto i grillini, torneranno a votare a destra. La Rauti aggiunge: “Si sono rivelati peggio dei peggiori partiti, loro che si erano professati come movimento anticasta”

Storace ricorda che da questa manifestazione FdI ha un ruolo centrale. E non centrista, nella vita politica del Paese. Nella rassegna stampa fa notare che i giornali enfatizzano gli applausi per Bruno Vespa più che per la Meloni o per Orban. E proprio la fotografia della sinistra scattata ieri da Orban viene ricordata dalla senatrice di FdI. “La sinistra nel mondo, quando arriva al potere, alza le tasse apre indiscriminatamente ai migranti”.ù

a conclusione politica è categorica: “Questa è un’edizione di svolta, questa di Atreju, perché FdI ragiona già in una prospettiva dil governo. Perché prima o poi ci manderanno a votare”.