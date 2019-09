“Lunedì ci sarà un presidio fuori da Montecitorio senza bandiere di partito, aperto agli italiani che sono schifati e si vergognano di questo poltronificio”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook a proposito della manifestazione indetta da Giorgia Meloni nel giorno in cui il nuovo governo chiederà la fiducia alla Camera.

Mobilitazione massiccia di Fdi con la Meloni

Ed è una dichiarazione importante, subito commentata positivamente anche dalla presidente di Fratelli d’Italia (“ne sono contenta”) che potrà servire anche a riannodare il filo conduttore di una battaglia unitaria contro il governo degli sconfitti. La Meloni aveva auspicato la presenza di Salvini durante la sua partecipazione ad una trasmissione televisiva a Sky Tg24.

La mobilitazione per lunedì mattina – portando tante bandiere tricolori – che già si annuncia massiccia, diventerà ancora più concreta nei numeri perché sono i capi del fronte sovranista a invitare gli italiani a scendere in piazza. Proprio Matteo Salvini e Giorgia Meloni rappresentano le uniche forze politiche a poter dire di aver vinto la recentissima sfida dello scorso 26 maggio alle elezioni europee. Lega e Fdi, in tutti i sondaggi, raccolgono consensi determinanti a far prevalere anche in Parlamento – se Mattarella facesse votare – l’alternativa ad una sinistra che perde in continuazione, ma continua a detenere un potere abusivo.

E a ottobre la manifestazione della Lega di Salvini

Lo stesso Salvini ha convocato anche una manifestazione di piazza a Roma per il prossimo 19 ottobre. E’ un altro segnale di una mobilitazione che deve essere incessante, perché la fuga della nuova maggioranza rispetto al diritto del popolo italiano a decidere da chi essere governato non potrà continuare a lungo. Dal 4 marzo scorso la sinistra italiana è sconfitta in ogni elezione, eppure è stata addirittura portata al governo dell’Italia. Dobbiamo fare di tutto per rimandarla a casa.