Anche la grillina Fattori protesta: “Casaleggio all’Onu? Vergognoso conflitto di interessi”

“Casaleggio all’Onu rappresenta un vergognoso conflitto di interessi”. Non usa mezzi termini la senatrice ribelle dei 5 Stelle, Elena Fattori, per commentare la prossima partecipazione del presidente dell’Associazione Rousseau che si terrà a margine dell’Assemblea delle Nazioni Unite a New York. “Davide – dice Fattori all’Adnkronos – oltre a essere fondatore del Movimento 2.0 è anche imprenditore. Rousseau non è un asset pubblico ma appartiene a una Associazione. Non è a disposizione dei cittadini italiani a seguito di una gara pubblica ma è pertinente a una singola forza politica”. Debole la replica del Movimento, che dice: “In merito alle pretestuose e strumentali polemiche sulla partecipazione di Davide Casaleggio all’Onu, si ricorda che solo un anno fa, il 27 settembre 2018, la Rappresentanza Permanente all’Onu ha organizzato un evento alle Nazioni Unite, invitando tra gli altri il prof. Romano Prodi, in qualità di presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli”. Così fonti M5S intervengono sulla polemica scaturita dalla “missione” di Davide Casaleggio, dove parlerà dell’associazione Rousseau di cui è presidente. E da più parti si tenta di minimizzare: fonti della nostra rappresentanza a New York, interpellate sulla partecipazione, hanno fatto sapere che il convegno sulla cittadinanza digitale all’Onu è uno dei tanti sponsorizzati dall’ambasciata italiana alle Nazioni Unite. Nell’ambito dei numerosi cosidetti “side event” che seguono la settimana dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sottolineano le fonti, la rappresentanza permanente d’Italia a New York ha cosponsorizzato insieme a Finlandia, Bangladesh, Unione Europea, Undesa e Undp un convegno sulla cittadinanza digitale, che rappresenta una delle tematiche trasversali che hanno caratterizzato i lavori della 74ma Assemblea generale. L’Italia sarà rappresentata dalla ministra dell’Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione Paola Pisano. Interverranno esperti internazionali del settore tra cui appunto Davide Casaleggio in qualità di rappresentante della società civile. Si tratta di uno dei numerosi eventi sponsorizzati dalla nostra Rappresentanza sui temi dell’innovazione e del digitale e che vedono la partecipazione del settore privato o di organizzazioni no profit.