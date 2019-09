“Allegria”, la maratona Rai in ricordo di Mike Bongiorno a dieci anni dalla morte

A dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, sabato e domenica la Rai dedica all”inventore del telequiz, molte iniziative editoriali: dalla serata speciale su Rai1 a RaiPlay alla radio. Il primo appuntamento, nella mattinata di sabato 7, è con Il caffè di Rai1 Estate e non manca l’omaggio del cinema: il talento multiforme di Mike, infatti, si espresse anche sul grande schermo. La performance più famosa quella con Totò – Lascia o raddoppia?, per la regia di Camillo Mastrocinque in onda su Rai1 alle 16,45. Mentre domenica è Rai Movie a trasmettere un altro dei film dei quali Bongiorno fu protagonista: ‘Ragazze d’oggi‘, lungometraggio firmato da Luigi Zampa nel quale il presentatore recita accanto a Marisa Allasio, Paola Quattrini e Lilli Cerasoli. Completamente dedicata al ricordo di Mike, la serata di sabato su Rai1 com Allegria, Allegria, Alle- gria!, una sorta di staffetta tra diverse trasmissioni.

Rai3, invece dedica a Mike Bongiorno la puntata de I grandi protagonisti‘, in onda alle 13.00. Anche Rai Radio1 ricorda il popolare conduttore italoamericano con servizi e approfondimenti all’interno dei Gr. Due gli appuntamenti curati da Rai Cultura in onda su Rai Storia: domenica 8 settembre la puntata de Il giorno e la storia‘ e, in prima serata, per la serie Italiani, Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, in onda Mike‘. Bongiorno dal 6 all’8 settembre è anche il protagonista di un focus realizzato da Rai Play e da Teche Rai.

Rosario Fiorello racconta Mike Bongiorno sabato alle 20.35. Uno speciale, curato da Vincenzo Mollica, nel corso del quale il giornalista del Tg1 intervista Ro- sario Fiorello. Lo showman racconta la sua avventura televisiva con Bongiorno, mettendo in evidenza l’importanza che Mike ha avuto come fondatore/presentatore”della televisione sia pubblica che privata. Sempre sabato alle ore 21.25. Techetechetè Superstar dedica al grande Mike una puntata speciale. Presentatore, conduttore, occasionalmente anche attore e autore di canzoni, ma soprattutto personaggio televisivo tra i più amati di tutta la storia della tv, di cui è stato uno dei pionieri, Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, in arte Mike, è ancora oggi molto caro ai telespettatori. Il re del telequiz viene omaggiato con una carrellata di immagini tratte dai suoi leggendari pro grammi: da Lasciaoraddoppia? a Il Rischiatutto‘ da Scommettiamo? a Flash, passando alle sue comparsate cinematografiche. Senza dimenticare i suoi innumerevoli Festival di Sanremo e le sue celebri gaffe, che hanno contribuito a renderlo Mike Bongiorno.