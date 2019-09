Acthung sovranisti! E la Merkel ordinò al Pd: «Il governo va fatto ad ogni costo»

Grazie ad una vecchia pubblicità sapevamo che una “telefonata allunga la vita”. Ora, invece, grazie ad un retroscena non smentito di Goffredo De Marchis su Repubblica abbiamo scoperto che si può anche ordinare il varo di un governo in un altro Paese, ritenuto evidentemente vassallo. Chiedere per conferma ai vertici del Pd raggiunti al Nazzareno da una chiamata urgente di Angela Merkel. Erano gli stessi istanti – ricostruisce De Marchis – in cui Di Maio rischiava di far saltare il banco con i suoi «irrinunciabili» venti punti, e il Pd si accingeva contro quello che considerava (ed era) un ultimatum «irricevibile». La telefonata di frau Merkel è arrivata al momento giusto. Giusto per ordinare di fare il governo a ogni costo.

Lo racconta un retroscena di Repubblica

I sovranisti non staranno simpatici a tutti, ma di certo non dovrebbe far piacere a nessun italiano degno di questo nome apprendere che i nostri governi si decidono a Berlino. Una cosa è la solidarietà europea, altro è l’ingerenza di un Paese in un altro dotato di pari sovranità. ma la telefonata della Merkel spiega anche i tanti endorsement ricevuti da Giuseppe Conte. A favore del premier incaricato gioca certamente anche le bacchettate da lui date a Salvini nel giorno del dibattito sulla fiducia al Senato. L’anti-europeismo del leader leghista aveva creato più di un problema di posizionamento all’Italia in sede Ue. La rottura del governo ha convinto molti partner a puntare sui Cinquestelle, ritenuti più addomesticabili come prova anche il loro voto per eleggere Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione di Bruxelles.

La Merkel avrebbe chiamato un big del Pd (Gentiloni?)

Ma torniamo al retroscena. L’allarme a Berlino scatta quando Matteo Renzi fa sapere attraverso Maria Elena Boschi che l’ultimatum dei Cinquestelle è «irricevibile». È il segnale: i primi a rispondere sono i mercati. La Borsa di Milano finisce subito in territorio negativo mentre lo spread accenna ad impennarsi. Significa che l’economia non è disponibile ad assecondare instabilità politica. È a quel punto che la Merkel alza il telefono e chiama uno dei big del Pd (forse Paolo Gentiloni) per dirgli che «il governo va fatto a ogni costo per fermare i sovranisti». E, quando Conte chiama a rapporto le delegazioni dei due alleati, Andrea Orlando e Dario Franceschini danno disco verde a trattare ancora. «Il Pd – aveva denunciato ieri sera Salvini in un comizio – è al servizio dei Paese stranieri».