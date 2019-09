A Cinecittà World “Viva l’Italia” con Forze Armate, Forze dell’Ordine, Vigili del fuoco

Continua il successo di Cinecittà World, il parco divertimenti che ha come elemento tematico il cinema e la televisione. È diventato un punto di riferimento per le famiglie, che trascorrono l’intera giornata tra attrazioni, anche forti, spettacoli nei teatri e all’aperto. Ora si aggiunge un’altra novità. Ci saranno gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della scientifica, E ancora, mezzi militari, simulatori di navi, unità cinofile, fanfare e atleti dei gruppi sportivi. Infatti si radunano tutti insieme a Cinecittà World, dal 6 al 15 settembre 2019: le Forze Armate e le Forze dell’ordine italiane, a cui da quest’anno si è aggiunto anche il corpo dei Vigili del Fuoco. Danno vita a “Viva L’Italia”, manifestazione benefica giunta alla quarta edizione.

Al parco divertimenti sfileranno uomini, donne e mezzi che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza. Quest’anno, fa sapere Cinecittà World, saranno devoluti due euro per ogni biglietto speciale legato all’evento a enti assistenziali familiari di Forze Armate e Forze dell’Ordine. Il tema prescelto sarà Campioni di vita, campioni di sport per focalizzare le storie di uomini e donne che sono contemporaneamente atleti olimpici e paraolimpici, servitori dello Stato. Tra le attività previste nelle aree a tema del parco, l’Esercito Italiano allestirà una mostra statica

