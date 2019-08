«Zingaraccia? E se io le dicessi ciccione di m…». Telese contro il fedelissimo di Salvini (video)

«E se le dicesse ciccione di m…?». Luca Telese perde le staffe con il sottosegretario leghista Claudio Durigon, ospite a In Onda su La7, che aveva appena difeso Salvini per aver utilizzato il termine “zingaraccia” nei confronti di una rom che si augurava una pallottola in testa al leghista. «La parola zingaraccia non è così dispregiativa come si vuole far credere», aveva detto Duringon, quando il conduttore Luca Telese gli si è rivoltato contro: «Non voglio pretendere da Durigon che sconfessi il suo capo politico, ma zingaraccia non è una bella parola usata da un rappresentante dello Stato e del gogverno. Se io le dicessi ciccione di mer***?“. E l’altro? Non ha perso il suo aplom? «È un modo di intercalare, ognuno ha il suo».

Ecco il video del botta e risposta andato in onda sulla Sette.