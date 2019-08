Wendt: «Salvini e Meloni sono un pericolo». FdI: «Colpevoli perché non si piegano?»

«Oggi su Repubblica un importante esponente della Cdu tedesca, Marian Wendt, vicepresidente del gruppo italo-tedesco al Bundestag e membro della Commissione si lancia in un “allarme democratico” per la presunta pericolosità di un’alleanza tra Lega e Fratelli d’Italia. Il rischio, a sentire l’uomo della Merkel, sarebbe un aumento del nazionalismo e del sentimento anti-tedesco». Così in una nota gli europarlamentari di Fdi, Raffaele Fitto (Co- Presidente Ecr), Carlo Fidanza (Capo delegazione Fdi) rispondono al “professorino” tedesco, espnente del partiti di Angela Merkel. “Fratelli d’Italia viene addirittura additato come partito di estrema destra, pieno di “simpatizzanti di Mussolini”».

Prosegue la nota: «Forse, più semplicemente, a Giorgia Meloni e Matteo Salvini non viene perdonato di essere i leader degli unici due partiti italiani che non hanno votato per la nuova presidente tedesca della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Forse – rispondono per le rime Fitto e Fidanza – a Berlino farebbero bene a fare un po’ di autocritica: bollare come “pericolosi” tutti quelli che non si assoggettano ai loro diktat, anche se rappresentano ad oggi circa il 45% degli elettori italiani, non farà che aumentare l’insofferenza di tanti italiani. Che non odiano i tedeschi ma semplicemente vorrebbero scegliere liberamente i propri governi senza le solite indebite ingerenze».