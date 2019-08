Vittorio Sgarbi: «Il Pd sarà costretto alla dannazione eterna» (video)

Parole durissime, quelle pronunciate da Vittorio Sgarbi a Stasera Italia. Il dito puntato sui dem, da Renzi a Zingaretti passando per la Boschi. Per lui stanno sbagliando tutto, l’alleanza giallorossa è una follia. «Il Pd – che è un grande partito – vuole mettersi insieme a un gruppo di disperati che non faranno più nulla. Io lo trovo inquietante. È il tentativo di sopravvivere per la paura di perdere. È meglio perdere eliminando i Cinque Stelle per sempre che governare con loro per essere poi costretti alla dannazione eterna».

Lo scontro è sempre sui pentastellati. «L’amico Boccia definisce un partito che non esiste un grande partito. Un grande partito è un partito che ha una tradizione, un passato, una storia, una cultura e delle idee», incalza Sgarbi, che non lascia scampo ai Cinque Stelle. E ancora: «Il partito di cui sta parlando lui ha soltanto un grosso numero di parlamentari che sono stati eletti un una fase di euforia contro Renzi e forse contro la destra, che li ha portati ad essere duecento. Il loro valore reale non supera i quaranta. Il dato delle Europee è un dato politico che li vede al 17 per cento come i sondaggi li vedono sotto al 10 per cento».