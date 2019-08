Violentata e seviziata per dieci anni dal branco: anche in 20 contemporaneamente

Violentata e seviziata dal branco per ben 10 anni. È uno scenario raccapricciante quello scoperto a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, dove la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura di Castrovillari, a carico di cinque persone accusate, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo ed estorsione.

L’incubo durato un’infinità

Un’indagine lampo durata sette giorni dal momento della denuncia della vittima, una donna albanese, che ha avuto il coraggio di raccontare quanto subito. «Tutto è cominciato da una relazione sentimentale extraconiugale tra la donna albanese ed un uomo, che con il passare del tempo si è trasformata in un vero e proprio incubo», riferisce all’Adnkronos Cataldo Pignataro, dirigente del Commissariato di Corigliano Rossano.

Anni di sevizie e violenze

«Una relazione sentimentale che si è trasformata in 10 anni di sevizi e violenze – continua Pignataro – con incontri e prestazioni sessuali con altri uomini che si sono protratti nel tempo: sono arrivati a violentare la vittima anche in 20 contemporaneamente. E nella casa dove avvenivano le sevizie sono stati trovati anche strumenti per pratiche sadomaso». Le indagini – coordinate dalla Procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla e dal sostituto procuratore Mauron Gallone – hanno portato anche al ritrovamento, grazie al racconto della donna, di una piantagione di marijuana.