«Veronica Lario non ha diritto all’assegno di divorzio»: l’ha deciso la Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Veronica Lario contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano che le aveva azzerato l’assegno di divorzio, precedentemente stabilito dal Tribunale di Monza nella causa di divorzio da Silvio Berlusconi.

La Suprema Corte ha confermato la tesi sostenuta dalla difesa di Berlusconi, assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Pier Filippo Giuggioli, che nel contro-ricorso hanno dimostrato il venir meno del diritto della ex coniuge a percepire l’assegno divorzile.

Secondo i giudici della Corte Suprema, l’elemento che assume «primario rilievo» nell’escludere che Veronica Lario, al secolo Miriam Bartolini, abbia diritto all’assegno di divorzio dall’ex marito ed ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi «è costituito dal fatto della formazione dell’intero patrimonio della ricorrente da parte dell’ex coniuge». Patrimonio che le ha consentito «di affrontare la fase successiva allo scioglimento del vincolo in condizioni di assoluta agiatezza», come evidenzia l’ordinanza.