Vauro: «Sono schifato da Salvini e i Cinquestelle sono degli imbecilli»

«Sono schifato, umiliato e indignato come cittadino italiano: le sorti del nostro Paese noi dobbiamo aspettare di conoscerle con un comizio di piazza, anzi di spiaggia…?». Vauro Senesi lancia strali controMatteo Salvini. Ma è avvelenato anche contro contro i 5S e Giuseppe Conte. Il vignettista in collegamento video con lo studio di Stasera Italia Estate, commenta duramente la crisi di governo e addirittura arriva a parlare di golpe estivo.

Vauro: «È un colpo di Stato»

«Agosto – dice – tradizionalmente, è il mese dei colpi di Stato. Secondo me, questo, è un colpo di Stato che è iniziato con un contratto che non significa assolutamente nulla, se non un accordo di potere, con degli imbecilli che hanno fatto da carro armato a Salvini. È un colpo di Stato, perché Salvini ha fatto il ministro degli Esteri, dell’Interno, dell’Economia, ha deciso leggi…[..] È passata, con l’appoggio del Movimento 5 Stelle, una delle leggi più liberticide e disumane, qual è il decreto Sicurezza bis. Questo è il clou di questo golpe».

Infine, il durissimo affondo contro Conte: «Ed è indecente che io non abbia sentito fino a oggi una parola di quello che dovrebbe essere il presidente del Consiglio di questo Paese, e che io mi debba trovare stasera appeso a un comiziante di spiaggia. Possibile che non ci rendiamo conto quale livello di bassezza culturale, etica e politica abbiamo toccato in questo Paese? Io sono schifato».