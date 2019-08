Vacanze, i 10 passatempi per viaggiare sereni con i bambini in automobile

Quiz, giochi, karaoke. Ma anche la classica sfida dell’impiccato o del silenzio In partenza con figli o nipoti al seguito? Automobile.it, presenta 10 passatempi per non fare annoiare i più piccoli in auto. Quando si viaggia, come spesso accade in estate, infatti, i bambini a volte si annoiano e la classica domanda “Quanto manca?” potrebbe arrivare da un momento all’altro diventando un fastidioso mantra. Per evitare queste situazioni tipiche, automobile.it ha individuato alcuni passatempi da fare con i bambini mentre si affrontano lunghi viaggi che rendono il percorso un’importante esperienza da vivere con i propri figli. A partire da quelli ‘educativi’, passando da quelli più divertenti e senza dimenticare quelli che richiedono un supporto.

1. Quiz sulle destinazioni. Ogni viaggio è un momento unico di formazione per i più piccoli, una nuova avventura che stimola la fantasia, la curiosità e affina le capacità di pensare fuori dall’ordinario. Se si ha tempo, prima della partenza si possono preparare delle domande per dare vita a un divertente gioco a quiz sulle località che si visiteranno. Risposte multiple per stimolare il ragionamento e permettere di scoprire, tra le alternative proposte, quanto è speciale il posto dove si arriverà di lì a poco.

2. Gioco dell’alfabeto. Passatempo semplice, dove non occorre alcuna preparazione, ma sempre educativo e stimolante è quello dell’alfabeto. Per ogni lettera va trovata una parola ispirata all’ambiente circostante. In questo modo, si attiva un piccolo contest in cui si ripassa l’alfabeto, si insegna a osservare il paesaggio e si educa divertendo.

3. Conosci i tuoi figli. Chi dice che i giochi per essere educativi devono per forza insegnare qualcosa ai bambini? Si può utilizzare il tempo del viaggio anche per conoscere meglio i propri piccoli e confrontarsi in un gioco con domande assurde per capire come reagirebbero i propri figli in situazioni come un viaggio sulla luna, la vincita alla lotteria, se fossero super eroi ecc..