Vacanze, gli italiani hanno speso più di 25 miliardi. Cresce il giro d’affari

Ferie quasi finite, si fanno i conti. Tra giugno e agosto gli italiani hanno speso per le vacanze estive complessivamente 25,4 miliardi di euro, con una crescita del giro d’affari del +5% rispetto al 2018. Lo afferma il Codacons segnalando come, rispetto al periodo della crisi economica, il numero di cittadini che si è concesso una vacanza è aumentato del +41%. 34,5 milioni di italiani sono partiti tra giugno e agosto, generando un giro d’affari complessivo pari a 25,4 miliardi di euro.

La spesa media procapite passa dai 703 euro dello scorso anno ai 736 euro del 2019, con un incremento che sfiora il +5% su base annua. A pesare sull’incremento della spesa, tuttavia, è anche il fattore prezzi, con i listini di beni e servizi in crescita in tutto il comparto turistico, dal trasporto aereo ai pacchetti vacanza, passando per stabilimenti balneari, ristorazione e strutture ricettive. Rispetto a 10 anni fa il numero di cittadini che si è concesso una vacanza nel periodo estivo cresce del +41%: nel 2009 infatti, in piena crisi economica, solo 24,2 milioni di italiani andarono in villeggiatura, fa notare l’associazione.

Per quanto riguarda le mete di villeggiatura