Università: si avvicina il test d’ingresso di Medicina. Ecco che cosa bisogna sapere

Manca poco meno di un mese al test d’ingresso per le facoltà di Medicina e Chirurgia e sui social impazza il toto quiz tra i giovani candidati: 68.694 gli iscritti al test d’ingresso che si contenderanno 11.568 posti per Medicina e chirurgia. La prova nazionale si svolgerà il 3 settembre e potrebbe essere l’ultima visto che alla Camera c’è una riforma per cambiare il numero programmato. Per quest’anno però si va avanti con i 60 quesiti a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti. Così agosto diventa, per buona pace di chi vorrebbe stare in vacanza, il mese di studio matto e disperatissimo per chi sogna il camice bianco. Tra manuali specializzati, simulazioni online, “app” per i quiz e corsi di preparazione ad hoc, dai prezzi non proprio modici, i giovani neodiplomati si preparano alla prova, usando anche gruppi su Facebook per condividere domande, dubbi e ansie.

La prova da superare è composta da 60 domande: 12 di cultura generale; 10 di ragionamento logico; 18 di biologia; 12 di chimica; 8 di fisica e matematica. Si tratta di domande con risposte multiple che riguardano queste differenti materie e ogni quesito vede 5 possibili risposte di cui però soltanto una è corretta. Per quanto riguarda i punteggi viene attribuito un punto e mezzo per ogni risposta corretta, 0,4 per ogni risposta sbagliata e zero punti per ogni risposta non data, per arrivare a un ad un punteggio massimo di 90. I social vengono usati per chiedere un po’ di tutto, ma sopratutto

