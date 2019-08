Tutti gli insulti dei grillini a Zingaretti, da Bibbiano al taglio dei parlamentari

Beppe Grillo e i suoi discepoli si sbugiardano da soli: con le loro stelle parole postate e rigorosamente corredate da accuse e insulti sul Blog delle stelle. Nel mirino c’era e c’è, almeno fino a qualche giorno fa, il segretario dem Nicola Zingaretti, lo stesso con cui il comico, genovese spinge perché i suoi si accordino per l’inciucio di governo che il presidente ha solo rimandato. La figura chiave con cui il padre nobile del Movimento ha indicato ai suoi di trattare e trovare un pertugio politico in cui infilarsi per rimanere saldamente in sella. Eppure, di offese e recriminazioni, accuse politiche e denunce mediatiche ne hanno postate Grillo e grillini sul loro blog, puntando l’indice su tutto quanto di impresentabile abbia coinvolto il Pd negli ultimi mesi: dallo scandalo di Bibbiano ai caos dei rifiuti a Roma, passando per la sanità e i coinvolgimenti di noti esponenti del partito democratico in Mafia capitale, fino a quello che dovrebbe essere il nodo inestricabile per i pentastellati dei privilegi alla casta su cui il segretario dem pone veti e alza muri a partire dalla riduzione del numero dei parlamentari che sta impaludando la trattativa altrimenti forse già chiusa tra i due schieramenti alle prese con le prove di “dialogo”. Vediamo allora, riassunti schematicamente e, va detto, non esaustivamente, tutti gli insulti postati in rete contro Zingaretti e il Pd da parte di chi sta cercando di accordarsi in nome della difficile quadratura del cerchio della creazione di un governo giallorosso. Una precisazione: quelli riportati nello schema sottostante solo solo gli ultimi in ordine cronologico

Grillo su Zingaretti: forse il guru pentastellato non ricorda di aver detto che…