Trapani, nominato il nuovo portavoce provinciale di Gioventù Nazionale

A Marsala, durante la manifestazione “Mediterraneo porta d’Europa – Futuro e visione dei Conservatori”, con la presenza del coordinatore regionale Sicilia occidentale di Gioventù Nazionale – movimento giovanile di Fratelli d’Italia – Antonio Piazza, è stato presentato il nuovo portavoce provinciale di Trapani.

È Michele Ritondo, militante della prima ora, impegnato nella politica trapanese a sostegno del territorio.

Gioventù Nazionale – commenta il coordinatore regionale Antonio Piazza – è linfa vitale per il nostro partito. Gli stimoli per cambiare, per essere un partito diverso sempre al servizio del territorio partono dai giovani. Giovani che hanno voglia di fare buona politica, impegnandosi in prima linea e che scelgono Gioventù Nazionale – Fratelli d’Italia perché è l’unico partito serio che punta alla crescita e ai valori, punta alla nuova generazione. Sono certo che Michele saprà svolgere il suo compito nell’interesse di Gioventù Nazionale e della sua crescita».

«Ringrazio – commenta il neo Portavoce – il coordinatore regionale Antonio Piazza e il presidente nazionale Fabio Roscani – per la fiducia che mi stanno dando. Ho scelto Gioventù Nazionale perché mi rispecchio nei valori di questo movimento politico e perché reputo sia un’ottima e stimolante occasione di crescita politica. Continuerò a portare avanti tutte le battaglie che si presenteranno, con l’obiettivo di radicare Gioventù Nazionale in tutta la provincia di Trapani.