Tragedia a San Teodoro: muore Franco Columbu, il mitico trainer di Arnold Schwarzenegger

Franco Columbu, 78 anni, originario di Ollolai, ma da anni negli Usa, storico allenatore di star del cinema come Sylvester Stallone, Lou Ferrigno e amico fraterno di Arnold Schwarzenegger, è morto dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno in spiaggia a San Teodoro. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita. È deceduto in elicottero nella corsa contro il tempo verso l’ospedale di Olbia.

Columbu era partito negli anni Sessanta da Ollolai, paese di circa duemila abitanti in provincia di Nuoro, per la Germania, per fare il manovale. Lì intraprese anche la carriera di pugile e poi si trasferì a Monaco dove nel 1965 incontrò Arnold Schwarzenegger, di cui divenne amico inseparabile e compagno d’allenamento.

Insieme decisero di trasferirsi a Los Angeles, dove negli anni sarebbero diventati una coppia inseparabile, sia nel mondo del culturismo (Columbu è stato Mister Universo, Mister Mondo e, negli anni 1976 e 1981, Mr. Olympia, unico italiano nella storia), sia in quello cinematografico, con brevi apparizioni al fianco di Schwarz in Pumping Iron (documentario sul culturismo), Conan il Barbaro, L’implacabile (The Running Man) e nel celebre film Terminator.

Columbu fu anche nominato ministro, negli anni in cui Schwarzenegger era stato eletto Governatore della California.