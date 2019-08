Toti scioglie il nodo: «Ecco il simbolo di “Cambiamo”». E lo posta su Facebook

Giovanni Toti scioglie il nodo. Dopo il divorzio da Forza Italia, presenta la sua nuova formazione politica. E su Facebook mostra il simbolo “Cambiamo con Toti”. «Potrete sceglierlo già alle prossime elezioni per cambiare insieme a noi. Prima si vota meglio è!» scrive Toti sul social. «L’Italia ha bisogno di cambiare – prosegue il governatore – più cantieri, più soldi nelle buste paga, più consumi, più esportazioni, più occupazione, più formazione professionale per i giovani, più ricerca e più merito. Meno burocrazia, meno leggi e regolamenti, meno codici e codicilli che bloccano appalti grandi e piccoli, meno nepotismo, meno tasse. “Cambiamo” ci sarà, contro gli accordi al ribasso per salvare qualche poltrona, al fianco di chi vuole costruire un paese fatto di merito e di Sì! Cambiamo insieme».