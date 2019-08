Toti a Sallusti: «Forza Italia ha perso milioni di voti, te ne sei accorto?»

«Quando io scendo al bar, sotto casa, in spiaggia, per strada, caro Sallusti, qualcuno che mi chiede di cambiare le cose lo trovo sempre. E lo ascolto con grande interesse. Dovresti farlo pure tu, così non continueresti a scrivere della centralità di Forza Italia, nonostante abbia perso milioni di voti e si trovi al 6%». Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. È così che risponde a quanto affermato da Alessandro Sallusti a In Onda.

«Attaccarmi sicuramente farà felice qualcuno ma non cambierà la realtà, quella che voi negate», incalza Toti. «Chi non vuole rinnovare nulla per salvare se stesso, e te lo dico con grande rispetto e amicizia – aggiunge – non è molto diverso da chi fa un governo pur di salvare la poltrona. Negare la realtà non aiuta né il centrodestra né il Paese né il giornalismo».

«Forse per questo al bar, in spiaggia, per strada, in giro – continua Toti – vedo sempre meno gente che legge certa stampa… io invece credo di esserci e non sono solo, anzi. Siamo tanti, coraggiosi e abbiamo tanta voglia di cambiare una politica che sa guardare solo al passato per paura o, peggio, per interesse. Che dite “cambiamo”?».